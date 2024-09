TOUBA – L’eau qui inondait la concession de Serigne Abdou Lahad dégagée par une pompe dépêchée par Barthélémy Dias.

Les secours commencent à mieux s’organiser à Touba pour juguler tout le mal que causent les inondations aux populations. La structure qui regroupe Touba Ca Kanam, Hizbut Tarquiyah et la mairie de Touba, baptisée par le Khalife général des Mourides Junatun Limàn Nazamahoo, a déroulé l’une de ses premières réunions et se prépare à installer ses commissions chargées de distribuer aux nécessiteux les fonds déjà disponibles. Officiellement, 260 millions ont été déjà déposés dans un compte bancaire le temps de boucler le recensement. L’association, installée pour aider les sinistrés, est donc fortement attendue par les sinistrés.

Sur le terrain, Touba Ca Kanam poursuit tranquillement ses activités pour dégager les eaux pluviales. Les logements qu’elle a érigés dans le QG dénommé « Kër Wallu » ont été pris d’assaut par des familles désemparées. La demande, largement plus forte que l’offre, Serigne Habibou Mbacké, personne morale de la structure, a invité les bonnes volontés qui disposent de maisons non occupées à Touba à les mettre à laDisposition des sans-abris.

L’écrasante majorité des motopompes trouvées dans les quartiers paraissent très loin de pouvoir satisfaire les exigences. Dans la maison de Serigne Abdou Lahad Mbacké qui se trouve face à la grande mosquée, il a fallu l’appui de la mairie de Dakar pour soulager les occupants. Barthélémy Dias a, en effet, dépêché une puissante motopompe pour arriver à bout des débordements.