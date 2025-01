TOUBA- L’Etat invité à soutenir les femmes déjà formées en couture

Une forte plaidoirie a été produite en faveur des femmes de Touba déjà formées en divers domaines dont la couture . La cérémonie de remises de diplômes du centre de formation « Nguer is back » a servi de podium à Moustapha Nguer , à Serigne Fallou Mbacké, président du conseil départemental de Mbacké et à Sokhna Mame Say Mbacké, marraine de l’événement. Clairement soucieuse du manque de débouchés en faveur des femmes, la petite fille de Souhaïbou Khadim Rassoul a invité l’État du Sénégal à renforcer en financements et en moyens logistiques les femmes déjà formées afin de leur permettre de profiter de leur expertise.