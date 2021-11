TOUBA - GALASS KALTUM : « Je ne suis dans aucune liste parallèle… Je battrai campagne pour BBY à Touba, à Saint-Louis, partout au Sénégal au besoin… »

Il était annoncé dans une liste parallèle pour combattre celle de Benno Bokk Yaakar à Touba. Mais il vient d’apporter, en exclusivité sur Dakaractu - Touba, un démenti formel. Serigne Galass Kaltum Mbacké, fils de Serigne Bara Mbacké, ancien Khalife Général des Mourides, a tenu à déclarer que jamais pareille idée n'a trotté dans sa tête.

« Il n’a jamais été dans mes projets de figurer dans une liste parallèle. Je suis revenu aux côtés du Président de la République pour le soutenir et de manière inconditionnelle. Laissez-moi vous apprendre que depuis que je suis là, je travaille à faire revenir les frustrés dans ce parti. Dieu sait que beaucoup ont effectué leur retour et ils sont tous des personnalités de grande envergure politique. Par conséquent, ce serait absurde de changer de fusil d’épaule... »