TOUBA / Des femmes de l'Apr se rebellent contre la Directrice du Cedaf et interpellent le ministre de la femme.

Pour cause de financement qui aurait été distribué de manière inintelligente et tendancieuse, des femmes de l'Apr avaient pris sur elles la responsabilité de saboter toute rencontre organisée par le ministre de la femme. Adja Soda Dieng, Mariama Diallo, Binetou Diop, Madame Dièye etc... diront n'avoir aucun problème avec Madame Ndèye Saly Diop Dieng, mais préciseront ne plus pouvoir supporter la presence de Madame Mbacké Mariama Ndiaye à la tête du Cedaf de Mbacké.