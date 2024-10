TOUBA - Démarrage de Campagne / Abdoulaye Sylla reçu par le Khalife Général des Mourides, décline ses ambitions

Tête de liste de la coalition « And Bessal Sénégal » en perspective des élections législatives du 17 novembre prochain, Abdoulaye Sylla a choisi de démarrer sa campagne électorale par une visite de courtoisie auprès des chefs religieux de Touba. Cette série de visites, le Pdg de Ecotra l’a entamée par un entretien avec le Khalife Général des Mourides.

À la tête d’une forte délégation, l’homme d’affaires a eu droit à un accueil chaleureux ponctué de témoignages du Saint homme qui a salué toutes les actions menées au profit de la communauté mouride, notamment à l’occasion des magal et dans le cadre de l’érection ou de la réfection de mausolées d’anciens khalifes de Touba. Serigne Mountakha Mbacké a aussi formulé des prières pour la coalition et pour son promoteur.

Abdoulaye Sylla d’estimer que cette série de bénédictions facilitent, à bien des égards, la réalisation de sa vision pour un Sénégal prospère, pacifique et respectueux de ses valeurs sociales et religieuses, pour un respect et grande considération à nos Chefs religieux. Cette visite marque également un renouvellement d’attachement envers ces derniers et les traditions qui unissent le Sénégal. L’hôte du Patriarche a, ainsi, réitéré l’importance de l’unité entre la foi et la politique, « deux piliers essentiels, selon lui, pour construire un avenir meilleur. »