TOUBA/ Colère des sinistrés devant les ministres : « Nous n’avons besoin ni de riz ni d’huile mais ... qu’on dégage cette eau de chez nous »

L’énervement est désormais palpable chez les sinistrés de Touba 48 heures après la pluie qui les a obligés à quitter leurs maisons. Devant les ministres Cheikh Tidiane Dièye de l’Assainissement , Ibrahima Sy de la santé et Maïmouna Dièye de la famille et des Solidarités, ils ont tenu à exprimer leur ras-le-bol d’être assaillis , à chaque fois qu’il y’a des sinistres, avec des sacs de riz et des bidons d’huile alors qu’ils veulent juste vivre en dehors de l’eau. Prenant la parole devant la délégation, Serigne Cheikh Ndiaye Kamal se voudra sans ambages dans le discours . « Nous n’avons besoin ni de riz ni d’huile . Nous avons juste besoin qu’on dégage cette eau ». Les ministres et leur délégation se trouvaient à Yoonu Darou.