TOUBA / BOUGANE ET LA FISCALITÉ : "On vient de m'envoyer un redressement fiscal de 2,4 milliards... Mon fief, c'est le Sénégal"

Bougane Guèye Dani n'est pas content! Il ne l'est ni du Président Macky Sall, ni de son système. Le leader de Guem Sa Bop, à Mbacké et Touba dans le cadre de ses tournées politiques, l'a clairement fait savoir lors de son meeting au boulevard Ndoyène.

Interpellé sur les tracasseries financières dont il ferait l'objet, le leader politique précisera, d'abord, n'avoir jamais manipulé un seul centime appartenant à l’État, avant de faire une révélation. "Depuis 2017, ils cherchent à me bousculer. Récemment , ils m'ont servi un redressement fiscal de 2 milliards 400 millions de francs alors que juste après, j'ai été demander un quitus fiscal que j'ai reçu. Rendez-vous compte vous-même combien c'est incohérent".



Bougane Guèye Dani de signaler qu'il ne doit son patrimoine qu'à la sueur de son front. À la question de savoir s'il sera candidat à la mairie de Dakar, il préférera astucieusement ne pas y répondre, non sans préciser que son fief politique s'appelle le Sénégal.

Pour sa déclaration de candidature à la présidentielle de 2024, Bignona aura la part belle. Bougane est aussi revenu sur le "ponce", l'avion présidentiel, la pénurie de vaccins contre le nouveau coronavirus, le surendettement du Sénégal, sa décision de ne jamais cheminer politiquement avec le Président Macky Sall etc...