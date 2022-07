TOUBA - Abdoulaye Niane… Serigne Fallou Mbacké…Cheikh Mbacké Bara Dolly et Fallou Diop Madakaw ! Quel apport pour le pouvoir ?

Si l’on devra encore attendre (un peu) que Serigne Fallou Mbacké se décide officiellement à soutenir la coalition Benno Bokk Yakaar, comme le prédisent les rumeurs qui le donnent engagé aux côtés du chef de l’État avant la fin de la semaine, l’on peut néanmoins confirmer les soutiens déjà effectifs du docteur Abdoulaye Niane, du député Cheikh Mbacké Bara Dolly et du jeune opérateur économique, leader de Madakaw, Serigne Fallou Diop.



Autant Serigne Fallou Mbacké a préféré y aller pas à pas (au cas où la rumeur se confirmait), autant les autres susmentionnés ont déjà affirmé par le geste ou par la parole qu’ils vont voter pour la coalition présidentielle.

Le docteur Abdoulaye Niane, malgré sa présence sur la liste de Wallu, a été reçu par le Président Macky Sall et devrait incessamment mobiliser ses troupes pour la cause du chef de l’État. Serigne Fallou Mbacké lui, a quitté Yewwi non sans attaquer son leader Sonko. Cheikh Mbacké Bara Dolly, à l’occasion d’une rencontre politique, a clairement demandé aux populations de Touba de voter pour Serigne Galass Kaltom. Et enfin, Serigne Fallou Diop Madakaw a organisé un point de presse pour annoncer son arrivée.



Mathématiquement, leur arrivée devrait être décisive pour Benno si on sait que les deux « Fallou » sont récemment sortis vainqueurs des élections locales alors que le fils de Serigne Bara Dolly gagnait il y a 5 ans les législatives. Seulement en politique, la mathématique ne tient qu’à un fil. D’où l’importance des questions de savoir si ces leaders politiques, en rejoignant BBY, auront aussi été suivis par leurs militants et s’ils vont réellement battre campagne pour l’adversaire d’hier. Mystère et boule de gomme !