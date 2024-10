TAS à Diomaye et Sonko: « Ressaisissez-vous pendant qu’il est encore possible »

Le président de la République des Valeurs (RV), Thierno Alassane Sall n’a pas apprécié la machine judiciaire qui semble être déclenchée par l’actuel régime. Thierno Alassane Sall estime que ces poursuites contre des opposants et journalistes ne doit pas être les priorités du moment. « Malgré mes désaccords avec le nouveau régime, je crois sincèrement qu’il est encore possible de remettre le Sénégal sur la bonne voie. M. le Président de la République, M. le Premier ministre, ressaisissez-vous pendant qu’il est encore possible. Ne vous laissez pas griser par le pouvoir au point de croire que toute critique envers vos personnes ou toute objection contre vos déclarations sont une offense à l'État du Sénégal », a écrit l’ancien parlementaire et actuel tête de liste de la coalition Sénégal Kessé.







L’ancien ministre précise que « le débat est l'essence de la démocratie et Ousmane Sonko de même que Diomaye, dira t-il, « en ont fait largement usage… ».