TAMBACOUNDA : Le maire oriente son budget 2021 vers l’éclairage public, le lotissement, la santé et l’éducation.

La session d’orientation budgétaire pour l’année 2021 tenue ce Mardi dans la salle de la mairie de Tambacounda, a permis de dégager les différentes priorités notées par les conseillers municipaux. Le Conseil municipal de Tambacounda s’est réuni le mardi 24 novembre en débat d’orientation budgétaire pour le compte de l’année 2021. Le Député Maire de Tamba, M. Mame Balla Lo, a présidé la session qui a vu la présence du Préfet du département, du représentant du Trésorier payeur, des chefs de services techniques, des chefs de quartier, des Présidents des CDQ, de la quasi-totalité des conseillers municipaux, etc… Au terme de la séance, l'édile de la ville de Tambacounda déclinera ses priorités. En effet, dira-t-il, « Il y a beaucoup de priorités et parmi celles-ci, nous pouvons noter l’éclairage public, le lotissement, la santé, l’éducation, etc… qui sont toutes des préoccupations des populations. » Ainsi, des décisions ont été prises et le premier magistrat de la ville de rassurer les populations « actuellement à Tambacounda, les deux grands axes à régler c’est le problème de l’éclairage public et du lotissement. En 2021, je souhaite faire des lotissements à grande échelle pour que tous ces litiges soient réglés et que d’autres personnes puissent avoir des terrains pour habiter et en même temps éclairer la ville d’une manière générale et complète... »