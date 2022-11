Suspension de la séance à l’Assemblée nationale : « Cela montre que notre démocratie est en marche! » ( Mame Diarra Fam )

Des regrets, elle en a évidemment eu tout comme la plupart des députés qui étaient présents ce dimanche lors du vote du budget du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Antoine Félix Diome n’a plus n’a pu clôturer la séance plénière qui lui était destiné avec le ministre des finances et du budget et celui du travail et des relations avec les institutions. En effet, l’intervention de Amy Ndiaye Gnibi, répondant à Massata Samb, parlementaire de l’opposition, a abouti à une suspension de séance par le président de l’Assemblée nationale.

Mame Diarra Fam, députée de l’inter coalition Yewwi Wallu considère toutefois que cela est à saluer, car participant à renforcer la démocratie. Néanmoins, elle déplore ce qui s’est produit ce dimanche dans l’hémicycle et impute la responsabilité au président Amadou Mame Diop qui doit, selon elle, appliquer le règlement et dire la vérité à ceux qui sont de sa mouvance parlementaire...