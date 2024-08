Suppression du HCCT et du CESE : Seydou Fall (SG de la section communale/PDS /Kolda) « je pense que le président de la république devrait discuter... »

A la suite de la convocation de l’Assemblée nationale par l’exécutif pour dissoudre les institutions que sont le Conseil Economique et Social Environnemental (CESE) et le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), nous avons donné la parole à Seydou Fall secrétaire général de la section communale du PDS de Kolda. Ce dernier souligne que la dissolution d’une institution n’est pas une « nouveauté » mais le « drame » est de tomber dans l’escarcelle de l’erreur. Dans la foulée, il soutient que l’exécutif doit discuter autour d’une table avec les acteurs concernés pour éviter les quiproquos politiques.



A en croire Seydou Fall « comme tous les sénégalais, j’ai vu hier le communiqué convoquant l’Assemblée nationale pour dissoudre le conseil économique et social et le haut conseil des collectivités territoriales. C’est une promesse électorale que le duo avait fait au peuple qu’il faut respecter une fois au pouvoir. Maintenant, la dissolution de ces institutions est-elle pour faire progresser la démocratie ou pour des questions purement économiques. » C’est ce qui lui fait dire « et si le peuple ne ressent pas l’aspect économique ce sera inutile. D’ailleurs, je pense que le président de la république devrait discuter avec les acteurs de ces institutions pour trouver des voies qui permettront d’aboutir à une situation où les uns et les autres ne sentiront pas un acharnement ou simplement un combat politique prolongé…»



A ce titre, il rappelle en ces termes « ce n’est pas la première fois que l’on dissout une institution dans le pays. En ce sens, en 2000 Wade avait dissout le sénat avant de le ramener par la suite. C’est pourquoi, je pense que le duo doit apprendre des trajectoires politiques de leurs prédécesseurs pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Demain, ils voudront restituer ces instituions et cela pourrait se retourner contre eux… »



Revenant sur la situation du pays, il soutient « il y en a qui ont de l’espoir et certains doutent toujours du projet. Cependant, on devrait taire ces débats inutiles pour se mettre au travail pour les sénégalais qui les ont élus. En ce sens, nous sommes en train de le remarquer avec certains DG et ministres qui devraient s’intéresser au développement au lieu d’animer des querelles intestines ou des guerres de positionnement qui ne sont pas liés aux activités républicaines. »