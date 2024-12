Suppression du CESE et du HCCT/ les vérités de Aïssata Tall Sall: « il y’a des institutions consubstantielles à notre pays… »

La présidente du groupe parlementaire Takku Wallu a abordé la question relative à la suppression du Cese et du Hcct lors de la séance plénière sur le projet de loi portant révision de la constitution.



Que dit-il si le Président, si le Gouvernement, pense que le Conseil économique, social et environnemental n’est pas nécessaire, doit-il aller sauver les patrons ? Car ce sont les patrons, ce sont les capitaines d’industrie, les travailleurs professionnels qui dialoguent avec le Président, le Gouvernement ? S’est interrogé la parlementaire.



Selon elle, ce type d’institution comme le Conseil économique, social et environnemental existe dans tous les pays du monde. Sachez que dans toutes les démocraties du monde, vous trouverez une telle institution. Le Conseil économique, social et environnemental, qui est la chambre de dialogue, de discussion, de débat et de proposition avec les territoires », a martelé Me Aïssata Tall Sall.