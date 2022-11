Supposée arrestation de son chauffeur : le démenti d’Ousmane Sonko

En conférence de presse ce matin, le président du parti Pastef/ Les patriotes a démenti l’information selon laquelle son chauffeur a été arrêté par la gendarmerie de Mbour alors qu’il s’apprêtait à déposer une plainte. Selon Ousmane Sonko, le chauffeur en question n’a pas été arrêté mais il a été entendu puisqu’il avait déposé une plainte.



«Mon chauffeur n'a pas été arrêté. Vous savez les informations c'est très compliqué, vous ne pouvez pas être tous les jours en train de démentir. Ce qui est vrai c'est que le chauffeur avait déposé une plainte, puisque le véhicule qu'il conduisait a été cassé et il a été appelé avant hier pour être entendu. Une fois sur place, il a été entendu et la personne sur laquelle sa plainte porte avait été cueillie de Thicky pour être entendue.



Cette personne, quand elle est venue, a dit qu'elle aussi reconnaissait mon chauffeur comme ayant participé aux rixes et le commandant a voulu arrêter le chauffeur mais le procureur s'y est opposé. Le chauffeur a été libéré et il est rentré tranquillement. D'ailleurs il est là. Donc c'est une information qui n'est pas vérifiée. Aujourd'hui, on n'a que les cinq arrestations », précisera Ousmane Sonko devant les journalistes...