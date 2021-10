Supposé trafic de Passeports diplomatiques : Cheikh Mbacké Bara Dolly exige toute la lumière.

Pour le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, l’Assemblée nationale ne devait pas traîner autant cette affaire de trafic de passeports diplomatiques.



Selon Cheikh Mbacké Bara Dolly, l'ancien bureau devait hériter du dossier et exiger que la justice soit faite dans toute sa rigueur.



"Nous pensons qu'il ne fallait même pas arriver à ce stade. La levée de l'immunité parlementaire de nos collègues députés devait se faire depuis longtemps. Parce que le cas du collègue député Ousmane Sonko s'est fait en moins de 48 heures. Et vu toute la polémique qui entoure cette affaire, il ne fallait même pas attendre le renouvellement du bureau pour se pencher sur la levée de leur immunité parlementaire. Mais nous tout ce que nous exigeons, c'est que la justice soit faite dans la plus claire des manières. Parce que l’Assemblée nationale ne doit pas être une tribune à des personnes pour s'activer dans le faux et l'usage de faux", a laissé entendre le président Cheikh Mbacké Bara Dolly...