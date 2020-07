Supposé candidat de Macky Sall en 2024 : La main sur le Saint Coran, Me Souleymane Ndéné Ndiaye rejette toute collusion avec le chef de l'État

Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, président de l'Union nationale pour le peuple, par ailleurs candidat annoncé à la présidentielle de 2024, dégage en touche l'idée selon laquelle sa candidature est soutenue par le président de la République Macky Sall pour sa succession à la tête du pays.

La main sur un exemplaire du Saint Coran, l'ex Premier ministre sous le régime libéral jure et rejette tout contact avec le président Macky Sall sur le sujet.

"Je jure sur cet exemplaire du Saint Coran et je me souviens de mes dernières rencontres avec le président Macky Sall", tente de convaincre Me Souleymane Ndéné Ndiaye. Qui précise également que "la dernière fois que j'ai parlé au téléphone avec le président Macky Sall, c'était au sujet de Soumaïla Cissé, notre ami qui a été enlevé..."