Sud du Nigeria: le bilan du mouvement de foule meurtrier samedi établi à 22 morts

Vingt-deux personnes ont été tuées dans dans le mouvement de foule survenu samedi lors d'une distribution alimentaire à Okija, dans l'Etat d'Anambra (sud du Nigeria), a indiqué dimanche dans un communiqué la police qui n'avait pas donné de bilan la veille.



Les autorités locales faisaient état samedi de "plusieurs personnes" décédées à Okija.



"Vingt-deux personnes ont perdu la vie. Le commandement de la police, tout en exprimant ses condoléances aux familles et aux amis des défunts, souhaite un prompt rétablissement aux blessés", a déclaré dimanche Tochukwu Ikenga, porte-parole de la police de l'Etat d'Anambra.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la bousculade, selon la police.



Samedi également, à Abuja, la capitale du Nigeria, 10 personnes ont été tuées et huit autres blessées lors d'un autre mouvement de foule. Ce mouvement de foule s'est produit aux abords de l'église catholique de Maitama, lors d'une distribution de denrées alimentaires destinée à "des personnes vulnérables et âgées", selon les forces de l'ordre.



A la suite des deux mouvements de foule, "le président Bola Tinubu a annulé tous ses événements officiels à Lagos aujourd'hui, y compris sa participation à la Régate de bateaux de Lagos 2024", a indiqué dans un communiqué Bayo Onanuga, conseiller spécial du président samedi.



"Ces deux tragédies ont fait de nombreuses victimes et plusieurs blessés", a-t-il ajouté.



"Cela devient trop répandu et cela montre que des mesures de précaution ne sont pas prises", a expliqué samedi à l’AFP Manzo Ezekiel, un des porte-paroles de la NEMA.



"Chaque fois que vous distribuez des produits de première nécessité à des personnes, et qu'il n'y a pas de mesures prises pour contrôler la foule, cela engendre souvent des situations comme celle-ci", a-t-il poursuivi.



Mercredi, le Nigeria a été marqué par une autre bousculade qui a eu lieu lors d'une fête foraine organisée au sein des locaux d'un lycée dans la ville d'Ibadan (sud-ouest), troisième plus grande ville du Nigeria.



Au total, au moins 35 enfants sont morts et six autres ont été grièvement blessés lors de cet événement festif à Ibadan où petits et grands étaient conviés.