Succession à Cambérène : Seydina Mouhamadou Lamine Laye, nouveau Khalife général des Layènes

C’est officiel. Seydina Mouhamadou Lamine Laye est le nouveau Khalife général des Layènes, suite au rappel à Dieu de Mouhamadou Makhtar Thiaw Laye , survenu ce mardi 9 avril 2025. L’annonce a été faite depuis Cambérène, fief de la communauté layène .







Fils de l’ancien Khalife Seydina Issa Laye, Seydina Mouhamadou Lamine Laye ancien porte parole du défunt khalife hérite ainsi de la lourde responsabilité de diriger la communauté layène, forte de millions de fidèles au Sénégal et dans la diaspora. Il devient le 8e Khalife de cette confrérie fondée en 1884 par Seydina Limamou Laye, qui s’est proclamé Mahdi, l’envoyé attendu.





Très respecté dans la communauté, le nouveau Khalife était jusqu’ici discret mais influent dans les affaires religieuses.





Les messages de condoléances et de félicitations affluent de toutes parts : autorités religieuses, dirigeants politiques, figures de la société civile… Tous reconnaissent le rôle essentiel de la communauté layène dans la stabilité et l’harmonie religieuse du pays.







Le nouveau guide religieux aura fort à faire, entre la préservation du legs de ses prédécesseurs .