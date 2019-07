Structure des prix des produits pétroliers du 27 juillet 2019 : Les prix de l’essence et du diesel restent inchangés

Dans le cadre de la révision périodique des prix des produits pétroliers, conformément au décret n° 2014-1562 du 3 décembre 2014, les mesures ci- après ont été prises pour la nouvelle structure des prix définitifs appliqués pour compter du samedi 27 juillet :



• le blocage des prix à la consommation des essences, du pétrole lampant, du gaz butane, du gasoil et du diesel oil. Ainsi les prix à la pompe du supercarburant et du gasoil restent donc inchangés et ce malgré une légère hausse sur le marché international ;



• l’application de la vérité des prix pour les fuels oil et tous les autres combustibles destinés à la production d’électricité.