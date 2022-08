Sport / Coopération : la FST et FFT paraphent des accords en prélude des jeux de Paris 2024 et de Dakar 2026

La FFT a également profité de l'édition 2022 de Roland-Garros pour accueillir une mission d'observation du COJOJ 2026 et de la FST qui a pris bonne note de l’organisation.

Les jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 et ceux de la jeunesse Dakar 2026 sont au cœur d’un accord entre les fédérations sénégalaise et française de tennis. La rencontre de signature a eu lieu ce vendredi 12 août 2022 à Dakar, où les deux présidents ont paraphé des accords pour développer cette discipline au Sénégal.Ainsi dans le protocole d’accord, le président de la FFT s’est engagé à travers des cadres de formation, de capaciter les acteurs sénégalais de la discipline pour promouvoir le tennis sénégalais qui peine à prendre son envol. Le protocole signé à Paris le 02 juin 2022 va permettre de s’imprégner de l’organisation des jeux de 2024 pour remporter le pari de l’organisation des jeux de 2026. Ce protocole court jusqu’en 2026.L’autre point du protocole, c’est un échange d'expertises dans les secteurs de la formation aux métiers du tennis et de l'événement pour le développement du tennis comme levier d'accès à l'éducation, "en mi mois d'août, deux d'entre nous irons en France pour faire une formation de formateur en arbitres et ramasseurs de ballon...", a annoncé le président de la fédération sénégalaise de tennis, Issa Mboup.