Spoliation de 1.101 ha dans la commune de Keur Moussa : L'association And Défar Keur Moussa convoque le "Jub, Jubbal, Jubanti" et interpelle...

"Nous vous avons invité à l’effet de vous entretenir, à nouveau, du conflit foncier qui oppose la population de Keur Moussa à la famille FILFILI et à l’archidiocèse de Dakar. Depuis des décennies, les populations de Keur Moussa luttent contre la spoliation de leurs terres. Malgré le temps qui passe, leur engagement ne faiblit pas. Les contestations sont devenues courantes à Keur Moussa. Cela témoigne du caractère transgénérationnel de la bataille entamée contre des prédateurs fonciers[...]. Aujourd’hui plus qu’hier, les populations de Keur Moussa n’imaginent pas un seul instant se laisser spolier de leurs terres et sont décidées à lutter jusqu’à la dernière énergie", a déclaré Mamadou Diop, secrétaire général dudit collectif, lors de son face-à-face avec la presse.

"Nous tenons à rappeler que notre position ne varie pas, la mobilisation ne faiblit pas. S’il faut verser notre sang pour exercer pleinement nos droits économiques et sociaux, nous engagerons une lutte sans merci[...], pour le rétablissement des populations spoliées dans leurs droits bafoués. Et il faut dire sans équivoque que la restitution de ces terres aux familles injustement dépossédées, est une œuvre de salut public dans notre pays où tout est urgence pour les masses populaires. Il doit être mis fin à ces pratiques dans ce pays conformément à la nouvelle doctrine du « Jub, Jubbal, Jubanti » : c’est un acte de bonne gouvernance. Cette doctrine incarne l'idée de justice, de rectitude et de remise en ordre. C'est un appel à la bonne gouvernance et à la correction des torts passés", a-t-il ajouté.

"Nous rappelons aux autorités que les populations ont sanctionné le régime de Macky Sall pour, entre autres raisons, plus de justice sociale et la fin du règne de l’impunité, de l’arrogance et du banditisme à col blanc. C’est pourquoi, nous demandons, à nouveau avec insistance, aux autorités de prendre toute mesure idoine pour rétablir les populations spoliées dans leurs droits bafoués", a-t-il conclu.