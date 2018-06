Sphère de Diamniadio : « Accompagner le ministère de l’Agriculture dans cet élan de déménagement » (Papa Mbagnick Mbaye, Patrimoine Bâti)

« Accompagner le ministère de l’Agriculture dans cet élan de déménagement » : telle est la mission à laquelle l’agence du Patrimoine Bâti de l’État s’est attelé. C’est ce qui ressort de la première réunion de coordination du Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural qui s’est tenue ce jeudi 7 juin à Diamniadio. Le directeur de l’exploitation de l’agence du patrimoine bâti, a rappelé à juste titre que le premier pôle de Diamniadio accueille le secteur primaire à savoir l’Agriculture, l’Élevage et la Pêche. En outre, précise Papa Mbagnick Mbaye, le patrimoine bâti se donne comme rôle d’appuyer le MAER par rapport aux mesures d’accompagnement. Pour le ministre de l’Agriculture, le Dr Papa Abdoulaye Seck, Diamniadio constitue un bloc de développement rural et permettra ainsi d’optimiser les performances d’une bonne administration…