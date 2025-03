[Spéciale 8 Mars] Dr Fatima Diagne, vétérinaire: de l'ombre à la lumière, l’autonomisation des femmes à travers SENEVET

À l’occasion de la Journée Internationale des Femmes, Dakaractu met en lumière l’histoire inspirante du Dr Fatima Diagne Sylla, gérante de SENEVET, une société qui distribue une gamme complète de produits vétérinaires à travers le Sénégal et plusieurs autres pays africains.



Son parcours est un témoignage de résilience et de détermination. Elle a affronté de nombreux obstacles pour parvenir à la réussite, dans un secteur où la place des femmes était longtemps ignorée. Partant de rien, elle a su surmonter les doutes et les épreuves pour bâtir une entreprise florissante, aujourd’hui présente non seulement au Sénégal, mais aussi en Mauritanie, en Gambie, en Guinée, et même au Congo.



Au début de son aventure, le Dr Fatima Diagne Sylla souhaitait initialement ouvrir un cabinet vétérinaire. Cependant, confrontée à des difficultés d'acceptation des femmes dans ce domaine, elle a fait le choix stratégique de se tourner vers la distribution de médicaments vétérinaires. L’idée de créer SENEVET lui est venue après avoir constaté que de nombreux vétérinaires de la sous-région peinaient à s’approvisionner en produits de qualité. Ce n’était qu’une question de croire en soi et de persévérer. Elle a démarré avec un investissement modeste de 3 millions de francs CFA et, au fil des années, a vu ses besoins croître et sa société se développer.



Aujourd’hui, SENEVET emploie 65 personnes et a ouvert plusieurs succursales dans des régions clés du Sénégal, telles que Tambacounda, Louga, et Kaolack. Consciente des enjeux de parité, elle a toujours donné une place importante aux femmes au sein de son entreprise. Elle croit fermement que chaque femme a la capacité de créer son propre avenir, indépendamment de son genre. Son message est clair : il suffit d'y croire, de ne pas se laisser décourager et d’avancer avec détermination. En s’appuyant sur cette conviction, elle a su imposer sa place et réaliser ses rêves.



Elle insiste également sur l’importance de l’autonomisation des femmes. Selon elle toujours, l’autonomisation est la clé du succès. Chaque femme doit oser rêver grand et se battre pour ses ambitions, sans se laisser freiner par les obstacles. Elle cite souvent l’exemple de Mme Sarata Ndiaye, une de ses employées qui a commencé comme stagiaire et qui, aujourd’hui, gagne sa vie dignement grâce à l’opportunité offerte par SENEVET. Le chemin vers l’autonomisation passe par des opportunités concrètes et un engagement constant à se surpasser.



Dans un contexte où l'égalité des droits et l'autonomisation des femmes sont au cœur des préoccupations mondiales, le Dr Fatima Diagne Sylla incarne le modèle de femme qui, par son courage et sa vision, ouvre la voie à d’autres femmes, prouvant que rien n’est impossible lorsque l’on croit en soi et que l’on se donne les moyens d'agir...