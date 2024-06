Souveraineté et Innovation : Diomaye Faye catalyse le futur du Sénégal à Paris

Lors de cette visite, qui a eu lieu à la fin du mois de juin 2024, le Président Faye a participé à plusieurs rencontres de haut niveau avec des leaders mondiaux et des représentants d'organisations internationales. Parmi les moments forts de son séjour, il a rencontré le Président Emmanuel Macron pour discuter de questions d'intérêt commun touchant à la coopération franco-sénégalaise et de la nécessité de renouveler les relations entre les deux pays. Cette rencontre a permis de réaffirmer l'engagement des deux nations à renforcer leurs liens historiques et stratégiques.



Le Chef de l'État sénégalais a également eu des entretiens fructueux avec d'autres personnalités influentes, notamment le Président Paul Kagame du Rwanda, la Secrétaire générale de la Francophonie, le Directeur général de l'OCDE, ainsi que des représentants de la Fondation Bill Gates, de l'Union européenne, de l'Agence Française de Développement (AFD), et du Groupe Eiffage. Ces rencontres ont permis de renforcer les partenariats existants et d'explorer de nouvelles opportunités de coopération dans des domaines clés tels que le développement économique, la sécurité, et la santé publique.



Dans le cadre de sa participation au Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales à Paris, le Président Faye a souligné l'importance de l'initiative soutenue par l'Institut Pasteur de Dakar à Diamniadio, visant à renforcer les capacités locales en matière de recherche médicale et de production pharmaceutique. Cette plateforme, bénéficiant d'un investissement majeur de plus de 250 millions de dollars, représente un engagement fort en faveur de l'autonomie sanitaire du Sénégal et de l'Afrique dans son ensemble.



Enfin, le Chef de l'État a profité de cette visite pour rencontrer la communauté sénégalaise établie en France, exprimant ainsi son soutien et son engagement envers les compatriotes résidant à l'étranger.



La visite du Président Diomaye Faye à Paris s'inscrit dans une dynamique de consolidation des relations diplomatiques et économiques du Sénégal sur la scène internationale, mettant en avant sa vision stratégique pour le développement durable et la coopération régionale et internationale.