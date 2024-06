Souveraineté alimentaire : Le tissu industriel sera réhabilité par un programme national

Inscrit comme superpriorité dans son programme de gouvernance dénommé « PROJET », le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye annonce la relance du tissu industriel. L’annonce a été faite lors du conseil des ministres tenu ce mercredi 26 juin 2024. Le communiqué note que le chef de l’Etat a demandé au premier ministre et aux ministres en charge de l’Industrie et de l’Economie, de mettre en œuvre un programme national de restructuration et de réhabilitation du tissu industriel.







Le Chef de l’Etat a indiqué au premier ministre la nécessité d’accélérer la transformation locale des produits agricoles par l’industrialisation, la promotion du consommer local et la modernisation du commerce de proximité avec les boutiques et magasins de référence.







Il s’agit aussi, selon le Président de la République, de mettre en branle une politique cohérente de maîtrise des prix des produits de grande consommation avec le recours, à court terme, à l’option des appels d’offres en ce qui concerne les approvisionnements du pays en produits alimentaires essentiels et hydrocarbures principalement.







Convaincu de la souveraineté alimentaire du Sénégal, le président indique que l'atteinte de cet objectif ne peut que passer par la relance de l’industrie nationale qui demeure une priorité de l’action gouvernementale. La souveraineté économique du Sénégal devra reposer sur la valorisation du potentiel industriel national et la densification du tissu industriel en Grandes, Petites et Moyennes industries.