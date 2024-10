Souveraineté Numérique et employabilité du secteur de câblodistribution: Mactar Silla donne des pistes de création d'emplois pour les jeunes

En conférence sur la câblodistribution, ce mardi 01 octobre 2024, le consortium des câblodistributeurs du Sénégal a centré son thème sur « la souveraineté numérique et employabilité du secteur ». Animé par des panélistes comme Adama SOW, Mactar Sylla et tant d’autres personnes ressources, cette rencontre a réuni toutes les 32 Gie de câblodistributeurs venus de différentes zones qui constituent la safinatoul amane.



Abordant le thème sur la souveraineté numérique, le doyen Mactar Sylla, ancien directeur de TV5 Afrique a soulevé la partition de la câblodistribution sur la stratégie du numérique. Le conférencier a soutenu que la domination a changé au moment où le numérique a pris une ascension fulgurante. "Des estimations à l’horizon 2025 démontrent qu’en termes de chiffres, l’économie numérique va générer 700 milles milliards de dollars soit 400 milles milliards de FCFA d’ici 25 ans soit 8, 5% environ du PIB africain. Cela passera par une bonne organisation des câblodistributeurs, la mise en place d'un arsenal juridique, l’adaptation des textes au contexte actuel en se projetant sur les 20-25 prochaines années", fait-il savoir. Selon ses propos, cela est d’une nécessité car l’impact est à plusieurs niveaux tels que l’économie mais aussi dans la formation professionnelle. En dehors de cela, la création d’une mutuelle s’impose mais aussi en terme d’éducation citoyenne prendre comme relais les câblodistributeurs pour une sensibilisation des populations



S’exprimant sur l’employabilité des jeunes, il a recommandé à ses jeunes câblodistributeurs de surprendre le nouveau régime avec des innovations comme l’intelligence artificiel, demander à être capacité sur les nouvelles équipements et des formations en ouvrant à travers le consortium des offres de stage et l’apprentissage au niveau des GIE, manifester les besoins de formation afin de pouvoir postuler dans les agences mises en place par l’Etat pour acquérir de nouvelles connaissances, casser les métiers compris dans l’installation, la maintenance, le service client et la gestion d’auto réseau en faisant par exemple de l’installation une spécialité, capacité les acteurs sur le maintenance d’utilisation, offrir des programmes de soutien à l’entrepreneuriat.