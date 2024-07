Soutien financier : La FSF débloque 60 millions de FCFA pour les clubs engagés en compétitions interclubs CAF

La Fédération sénégalaise de Football (FSF) a annoncé avoir alloué un montant total de 60 millions de francs CFA en subventions aux clubs sénégalais participant aux différentes compétitions interclubs de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour la saison 2024-2025.



Ainsi, le champion national masculin, Teungueth FC, recevra une enveloppe de 25 millions de FCFA en prévision de son entrée en lice au tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Le club affrontera au premier tour le Stade d'Abidjan de Côte d'Ivoire dans une double confrontation aller et retour.



Un montant identique de 25 millions de FCFA a aussi été accordé au Jaraaf de Dakar, représentant du Sénégal dans la Coupe de la Confédération. Le club de la Médina sera opposé à l'East End Lions FC de Sierra Leone.



Les matchs aller du premier tour des compétitions interclubs de la CAF sont programmés du 16 au 18 août 2024, avec des matchs retour prévus entre le 24 et le 26 août prochain.



Chez les dames, L'ASC Aigles de la Médina, championne de la Division 1 féminine sénégalaise, a quant à elle reçu une subvention de 10 millions de FCFA pour sa participation aux tours préliminaires de la Ligue des Champions féminine de la CAF.



Concernant le tournoi préliminaire de la Ligue des Champions féminine de la CAF, qui se tiendra du 1er au 11 août 2024 en Sierra Leone, l'ASC Aigles de la Médina sera opposée au Red Scorpion (Gambie), l'AS Mandé (Mali), le Mogbwemo Queens FC (Sierra Leone) et Determine Girls (Liberia) dans cette compétition.