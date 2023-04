Souleymane Ndiaye dépouille le Pastef, le mouvement "Goudomp Debout "et la "Génération Pape Diémé"

Le leader du parti Synergie pour un développement durable (S2D) continue de dépouiller l'opposition dans le département de Goudomp. Il vient d'accueillir dans les rangs de sa formation politique des démissionnaires du mouvement "Goudomp debout " de PASTEF pour étoffer les forces de la majorité présidentielle dans le Balantacouda. Des pilliers importants de ce mouvement qui s'est fondu dans les rangs de Ousmane Sonko ont donc fini de tourner le dos au maire de Ziguinchor pour épouser la vision du patron de la SAPCO et non moins Secrétaire général du parti Synergie pour un développement durable (S2D). Ils signent leur arrivée en même temps que les responsables de premiere heure de la "Génération Pape Diémé".



De nouvelles recrues dans ses rangs : la S2D renforcée



Le siège du parti Synergie pour un développement durable du département de Goudomp a refusé du monde hier pour les besoins du meeting de ralliement de responsables et de conseillers issus des rangs de Goudomp debout, un mouvement de PASTEF pour se fondre dans les rangs du parti S2D. Deux conseillers de l'opposition de Kaour, des membres et responsables de premier rang de "Goudomp debout" ont fait allégeance à Souleymane Ndiaye qui a fait le déplacement à Goudomp pour leur réserver un accueil chaleureux. Une autre frange du groupe qui a rejoint la S2D est issue des rangs de la "Génération Pape Diémé", un des pilliers de l'implantation de PASTEF dans le Balantacouda aujourd'hui rappelé à Dieu. Vieux Idrissa Diémé jusqu'ici responsable du mouvement Génération Pape Diémé qui fait partie des démissionnaires de la mouvance de PASTEF dit être "profondément déçu de la négligeance dont il ont fait l'objet de la part de responsables nationaux de PASTEF à l'image de Bassirou Diomaye Faye ou encore Djiby Ndiaye". Moult fois sollicités, ces derniers, déplorent-ils, " ne leur ont jamais accordé de crédit" en contrepartie de leurs engagements dans le processus de vulgarisation de PASTEF à Goudomp. "Je suis très déçu par Sonko qui nous a trahis car il n'a aucun respect pour ce que nous faisons, et je vous assure que nous allons nous rattraper en nous investissant sans faille aux côtés de Souleymane Ndiaye pour faire triompher le président Macky Sall lors de l’élection présidentielle " dixit le nouvel adhérant de la S2D arguant être séduit par " l'énorme investissement social de Souleymane Ndiaye aux côtés des Goudompois dans la création d'emplois ou encore l'appui aux initiatives économiques des jeunes et des femmes". Il conclut en invitant toutes les populations de Goudomp à s'inscrire massivement sur les listes électorales, pour le peu de temps qui reste, afin de donner une victoire éclatante à la mouvance présidentielle en février 2024.



Parmis les adhérents au parti S2D, on décompte quatorze (14) enseignants qui militaient jusqu'ici dans les rangs de PASTEF. Parmis eux figure Lamine Solly venu de la commune de Adeane. Prenant la parole lors de la rencontre consacrée à leur accueil dans les rangs de la S2D, M. Solly dit en avoir assez des manipulations d'une certaine opposition qui engage la jeunesse sur le chemin de l'irresponsabilité aux antipodes des valeurs de la république, toute chose dit-il, qui l'a convaincu à se soustraire des rangs de PASTEF pour rallier la S2D. L'un des conseillers du mouvement "Goudomp débout" de Olivier Boucal, en l'occurrence Mama NDIAYE originaire de Kaour dit avoir "assumé son choix de rejoindre la mouvance présidentielle arguant que l'intérêt du département de Goudomp réside dans le "soutien à Macky Sall et à sa vision réaliste du développement", en témoignent les nombreux investissement qu'il a consacrés à la région de Sedhiou".



S'adressant à Souleymane Ndiaye pour justifier son ralliement à la S2D, sous les applaudissements de sa base qui l'a suivi dans sa direction, Bety Kourouma a révélé que Sonko a chahuté tout le travail de structuration mis en œuvre par feu Pape Diémé ex Secrétaire général adjoint du Monacap pour implanter le PASTEF dans le département de Goudomp, mais elle explique qu'ils ont été très déçus par le désintérêt manifeste du maire de Ziguinchor à leur endroit. Elle s'est servie de plusieurs anecdotes pour mettre en exergue les nombreux sacrifices consentis en direction du leader de PASTEF mais pour ne récolter en retour qu'un "manque de considération notoire qui frise l'humiliation et le mépris".

Bety Kourouma, enfin, de " saluer l'engagement et la détermination de Souleymane Ndiaye pour l'intérêt de Goudomp mais de toute la Casamance naturelle à travers ses actions sociales en direction des communautés du Balantacouda. Déplorant les divisions au sein de PASTEF de Goudomp, la dame très applaudie lors de sa prise parole dit avoir profondément regretté son comgnonnage avec PASTEF et avoir "définitivement adopté Souleymane Ndiaye et sa politique de développement". Le second conseiller de Kaour du mouvement Goudomp debout de PASTEF qui a rejoint Souleymane Ndiaye a insisté sur le fait qu'il a eu le temps de faire le point entre le camp de la manipulation et celui de la réalité. L'homme dit avoir été suffisamment convaincu par les actions de Souleymane Ndiaye dans le département de Goudomp. Il s'est au passage excusé des torts qu'il dit avoir causés au département Goudomp pour avoir milité pendant un moment de son parcours politique au Pastef.



Mama Ndiaye, galvanisé par une foule qui l'a beaucoup applaudi pour le choix qu'il a opéré, promet désormais de barrer la route à Ousmane Sonko dans le département de Goudomp et dans la commune de Kaour pour, dit-il, militer dans le camp du concret. Abdoulaye Dembelé, président de l'association des jeunes actifs de Goudomp a conforté la théorie de ses prédécesseurs. Cet instrument politique mis en place pour matérialiser la vision de Souleymane Ndiaye dans le département de Goudomp s'est engagé à accompagner les nouveaux adhérents dans leur processus d'intégration en phase avec la vision de secrétaire général de la S2D pour élargir, de manière efficiente les bases de la formation politique.

De gris vêtu, casquette blanche à l'effigie de la formation politique, Souleymane Ndiaye à l'allure sereine mais enthousiaste à l'idée de créer des cicatrices dans les rangs du parti de Ousmane Sonko se réjouit de l'adhésion de tous ces responsables. " Je souhaite la bienvenue à tous ces responsables de valeur de la génération Pape Diémé, aux quatorze enseignants qui viennent de PASTEF ainsi qu'au deux conseillers du mouvement Goudomp debout et tous les responsables politiques qui sont venus rejoindre le parti S2D et par ricochet la mouvance présidentielle " a dit Souleymane Ndiaye qui a rappelé les rapports cordiales qu'il entretenait avec Pape Diémé, rappelé à Dieu depuis 2021 en dépit du fait qu'il ne militait pas dans la même formation politique. " C'est le décès qui m'a le plus frappé a part celui de ma mère " a dit Souleymane Ndiaye au sujet de Pape Diémé, fondateur du mouvement dont les militants ont rallié aujourd'hui la mouvance présidentielle.

Le secrétaire général de la S2D a rappelé que depuis quelques temps il y a une vague de démission d'éminents responsables au sein de PASTEF parce que " les gens commencent à voir le vrai visage de Ousmane Sonko devenu maître manipulateur et promoteur de la violence. Ousmane Sonko n'est là que pour appeller à la violence et à l'insurrection " martèle le DG de la SAPCO qui a salué le courage et la tolérance du chef de l'État "malgré les dérives de Ousmane Sonko à travers ses sorties irresponsables et irrespectueuses des institutions de la république".

Souleymane Ndiaye n'a pas non plus ménagé le F24. Il regrette que la société civile soit devenue des "politiciens encagoulés" à qui ils feront face car ajoute-t-il, " la candidature de Macky Sall ne se pose plus, c'est une exigence devenue une demande sociale". Il poursuit en précisant qu' "on ne laissera jamais le destin du pays à des aventuriers". Le patron de la SAPCO se dit certain que "les Sénégalais ne penseront jamais a confier le pays à des hommes sans parcours professionnel ni administratif".



Sonko invité à "répondre tranquillement à la justice"



Il n'a pas manqué d'inviter les Goudompois à ouvrir les yeux en votant pour Macky Sall en 2024 "au regard des énormes investissements que le chef de l'État fait en ce moment à Goudomp à l'image de promoville et la construction de la boucle du Pakao". A ceux qui prônent le contrôle du département de Goudomp par l'opposition, Souleymane Ndiaye a rappelé que le département dans L'escarcelle du pouvoir car des maires de la mouvance présidentielle ont voté pour le Yewwi aux dernières échéances législatives. Il promet que la tendance sera radicalement renversée à l'élection présidentielle car les enjeux sont différents pour la présidentielle. Enfin, Souleymane Ndiaye a invité le maire de Ziguinchor à "répondre tranquillement à la justice et qu'il aille répondre en paix en évitant d'inviter les jeunes a se faire tuer". Il n'a pas manqué de conseiller Ousmane Sonko à "assumer seul les conséquences de ses dérapages que lui seul peut justifier".