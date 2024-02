Souleymane Jules Diop sur le retrait de la licence de Walfadjri: "Moi je ne suis pas d'accord!"

Membre de la mouvance présidentielle, l'ancien journaliste de Wal Fadjri, n'est pas en phase avec le ministre de la communication, des télécommunications et du Numérique, Moussa Bocar Thiam, qui a décidé de retirer la licence de la Télévision Walfadjri. Pour SJD, la fermeture de Walfadjri, n' apporte rien à l'Etat.





" Le président Macky Sall est avec des gens qui ne l'aident pas. On n'a rien à gagner ou à perdre de la fermeture de la Télévision Walfadjri. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette méthode. J'ai appelé Cheikh Niasse pour lui dire que si son papa faisait ce qu'il fait actuellement, jamais il n'allait trouver Walfadjri encore debout", révèle l'ancien journaliste, Délégué Permanent du Sénégal à l'Unesco



De l'avis de Souleymane Jules Diop, "Le président doit être avec des gens qui ont la tête sur les épaules et qui ont un bon cœur. Personne ne peut fermer Walfadjri définitivement. Si nous ne leur donnons pas leur licence, d'autres le font à notre place. Mieux vaut le faire pendant qu' il est temps!"