Sortie du patron du REWMI : “Idrissa Seck a encore perdu une bonne occasion de se taire.” (Mohamed M. Diagne, SR)

À peine terminée, la conférence de presse du leader du REWMI suscite moult réactions. L’une d’elles provient du citoyen président de Synergie Republicaine, M. Mohamed Moustapha Diagne. Selon lui, “Idrissa Seck a encore perdu une bonne occasion de se taire. Ses propos n’ont surpris personne et à bien l’écouter, il est légitime de questionner ses antécédents cliniques. Le culte de la personnalité peut bien lui causer des troubles de comportement.” estime d’emblée M. Diagne.



En outre Mohamed M. Diagne considère que le président Idrissa Seck n’est pas bien placé pour parler de probité morale, d’honnêteté ou de conviction. En effet, selon lui, “à tous les moments décisifs de sa carrière, il a fait le choix de l’argent à la place de la constance et de l’abnégation. Notre conviction est que son glissement vers le mouridisme est intimement attaché à sa volonté de devenir Président de la République”, a-t-il ajouté.



M. Diagne estime par ailleurs que celui qui avait déclaré que “d’ici l’extinction du soleil, personne ne pourra prouver que je suis coupable", ne signifie pas être innocent. Il n’a jamais dit « je n’ai pas pris ». “Lui-même, il a avoué sur les ondes d’une radio qu’une partie de sa fortune provient des fonds spéciaux que Wade lui avait confiés. Mieux, on connaissait Idrissa Seck en 1999 et tout le monde sait qu’il n’était ni né, ni devenu riche”, a rappelé M. Diagne.



Revenant sur la marche annulée de l’opposition le 3 avril dernier, dont le président Seck dira être à l’origine, M. Diagne considère que cela “relève de la pure prétention. Il est patent que les échecs précédents d’appel à la mobilisation ont poussé l’opposition à la sagesse d’un renoncement pour ne pas perdre la face.”



Pour finir, le citoyen président de Synergie Republicaine, dira que “l’argent du CESE et les possibilités des ministères gérés par ses poulains constituent la seule raison de son compagnonnage avec le Président Macky Sall. Maintenant qu’il a amassé suffisamment de moyens pour financer sa campagne, il peut déclarer sa candidature et dire publiquement que Macky n’a pas droit à un autre mandat.” Synergie Républicaine demande ainsi à Idrissa Seck “de tirer les conséquences politiques de l’acte qu’il vient de poser en se séparant de la main qui le nourrit”, a-t-il conclu...