Sortie du ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye sur la présidentielle : ACT exige sa démission du gouvernement

L’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT)après la sortie du ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye où il décline son « intention de travailler pour que le Président Macky Sall gagne au 1er tour l’élection présidentielle du 24 février 2019 » estime que c'est la ligne rouge qu’il ne fallait pas franchir. Suffisant pour qu’Abdoul Mbaye et ses camarades réclament sa démission du Gouvernement.



« Après moult forfaitures, il vient de franchir la ligne rouge, qu'aucun des ministres de l'intérieur de ce pays n'a jamais osé dépasser. Aly Ngouille Ndiaye vient d'entrer de manière scandaleuse dans l'histoire politique de notre pays après sa récente déclaration, indigne de l'organisateur attitré des élections. Ce comportement est indigne d'un ministre de la république, il s'agit d'une forfaiture et doit donc être traitée comme telle : une démission de son poste de ministre et une suite à donner à cette affaire » lit-on sur le communiqué produit à cet effet.



Le Bureau politique de l'ACT qui exige sa démission du gouvernement, d’ajouter que « cette situation bien que nouvelle était prévisible et doit conforter l'opposition à continuer à faire bloc pour imposer des élections démocratiques et transparentes ». Et ACT d’exiger en outre, la mise en place « d'une commission arbitrale tripartite (pouvoir, opposition, société civile) telle que prévue par l'Initiative pour des Élections Démocratiques (IED) pour piloter un dialogue inclusif en direction d'élections apaisées ».



Pour ce faire, le BP de l'ACT appelle pour finir, l'opposition à faire face et les Sénégalais à défendre les acquis démocratiques de notre société, obtenus de haute lutte.