Sortie du PM sur sa DPG: « Sonko préfère tenir sa déclaration de politique générale au marché Sandaga plutôt que… » ( TAS )

Le député non-inscrit et président du parti République des Valeurs (RV) n’a pas apprécié la sortie du premier ministre Ousmane Sonko sur sa déclaration de politique générale. Thierno Alassane Sall regrette : Après l'alternance, on était en droit d'espérer discuter solutions à nos institutions à terre, au chômage écrasant la jeunesse, à la corruption généralisée, ou encore à l'éducation de nos enfants en déliquescence » a martelé contre le chef du gouvernement qui a évoqué le règlement intérieur de l’Assemblée nationale en vigueur qui, estime t-il, « ne tient pas compte du Premier ministre puisqu’il n’a pas été actualisé suite à la restauration du poste de Premier ministre par la loi n°2021-41 du 20 décembre 2021 portant révision de la Constitution ».





Selon le premier ministre Thierno Alassane Sall, déplore qu’il y ait un débat sur le débat. « Le Premier ministre menace d'aller faire sa déclaration de politique générale au marché Sandaga si cela lui plaît. Plutôt que de lancer un ultimatum à l'Assemblée nationale, à qui il est tenu de par la Constitution de s'adresser, Ousmane Sonko serait mieux inspiré de se rapprocher de cette institution et de trouver une solution à cette "crise factice"…. » s’indigne le parlementaire.