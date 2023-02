Sortie des députés de Yewwi / Adji Mbergane Kanouté recadre ses collègues : « Qu'ils aient de la retenue ! Ils ne détiennent pas le calendrier de l’Assemblée… »

Coup pour coup, les députés de la 14e législature se les rendent même en dehors de l’hémicycle. Les députés de la coalition Yewwi Askan Wi ont effectivement chambré le précisément de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. Pour Birame Soulèye Diop et son équipe parlementaire, « les questions écrites et orales sur la table du président sont tout bonnement ignorées. » Ce qu’ils considèrent comme une entrave à la marche de l’institution parlementaire.



D’ailleurs, les députés de Yewwi ont listé un chapelet d’inquiétudes qu’ils nourrissent au niveau de l’Assemblée nationale mais sans suite. Une lecture que la vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar ne semble pas partager.



Adji Mbergane Kanouté botte en touche et raisonne ses collègues :

« Ils sont en train de banaliser nos institutions et ils méconnaissent tout du fonctionnement de l’institution parlementaire. Ces députés doivent s’imprégner des réalités de l’assemblée nationale, avoir l’humilité de s’instruire, de s’outiller, de se documenter afin de représenter dignement les sénégalais. Leurs gesticulations ne peuvent intimider ni les tenants du pouvoir ni les magistrats dont l’impartialité est saluée partout dans le monde ». La députée de Kaolack estime que les parlementaires de Yewwi ne peuvent empêcher la justice de faire son travail ni entraver le fonctionnement des institutions. « Nous avons affaire à des ignorants. Ils ne détiennent pas le calendrier de l’assemblée nationale. Le président Amadou Mame Diop est un homme d’Etat qui impulse une nouvelle dynamique à l’institution parlementaire depuis qu’il a été élu et son credo est d’être exclusivement au service du peuple sénégalais à l’image du président Macky Sall. Donc, il sait bien ce qu’il doit faire et il le fera sans pression… », conclut la vice-présidente du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle.