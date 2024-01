Sortie de la CEDEAO / Capitaine Traoré, président du Burkina Faso : « Notre itinéraire est un chemin de non-retour »

Après la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, le président de la Transition du Burkina Faso est revenu dans un entretien exclusif accordé à Alain Foka sur leur retrait. Il bat tout en brèche. « Notre itinéraire est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, toutes les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. Avec la CEDEAO c’est fini » précise le président de la transition au Burkina.







Sur la question de la monnaie unique qu’est le Franc Cfa, il est formel. Toutefois, il précise la ligne de conduite contre l’impérialisme. « Il n’y a pas que la monnaie. Ce qui est lien et qui nous maintien dans l’esclavage seront brisés » promet le capitaine en Chef d’Etat du Burkina Faso.







« La volonté d’intégrer les peuples, l’épanouissement de l’économie, la solidarité de l’entre-aide. Au fil du temps, l’organisation a perdu ses valeurs. Depuis une décennie, les République sœurs du Niger et du Mali sont en guerre contre le terrorisme. Nous n’avons jamais reçu d’aide venant de cette organisation pour combattre le terrorisme. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion …» regrette le capitaine Traoré.