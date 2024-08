Sortie de l’Onas suite aux révélations de Cheikh Dieng: l’ancien DG parle de « contre feu » du ministre Cheikh Tidiane Dieye

Dans un communiqué signé la cellule de communication de « Fepp TAWFEKH », le camp de Dr Cheikh Dieng considère que le ministre Cheikh Tidiane Dieye est dos au mur. « Il écrit un communiqué qu'il a fait signer par la cellule de communication de l'ONAS qui travaille désormais les dimanches. L'objectif est de faire un contre feu pour faire oublier le problème essentiel des marchés de gré à gré qui cristallisent le debat, car on sait qu'ils sont toujours la porte ouverte à toute forme de corruption », lit-on sur le document qui ajoute que « la réponse au communiqué de ONAS commanditée par le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement se trouve dans les pièces jointes transmises aux journalistes lors du point de presse »: le communiqué précise que « les lignes budgétaires du projet. Celle encadrée en rouge prévoit la prise en charge TOTALE du fonctionnement de l'UCP. La liste de toutes les acquisitions de véhicules est la pièce numero 2. La carte grise au nom de l’entreprise qui exécute le projet PPP ».







Donc, informe le communiqué, rien de nouveau dans le debat. Il rappelle que Cheikh T. Dieye ne répond pas à la question centrale à savoir: « A-t-il oui ou non négocié 2 contrats d'Entente Directe avec DELTA et VICAS pour les envoyer à ONAS pour exécution? A-t-il oui ou non fait limogé le DG de ONAS pour avoir refusé de déférer à cette injonction?