Sortie d’Idrissa Seck (Rewmi) / Sassoum Lèye Kouyaté (vice coordonnateur Pastef/Kolda) : « Idrissa Seck est libre d’être candidat, mais nous n’avons pas à recevoir de… Il ne peut empêcher Ousmane Sonko d’être candidat... »

Après la sortie d’Idrissa Seck (Rewmi) sur sa candidature pour la présidentielle de 2024, le Pastef de Kolda a réagi à cette declaration. Ainsi, Sassoum Lèye Kouyaté, vice-coordonnateur de Pastef/Kolda, estime qu’ils ne peuvent recevoir de leçon de personne, encore moins du président du parti Rewmi. En ce sens, il précise qu’Ousmane Sonko est le candidat de Pastef pour la présidentielle de 2024. Et c’est pourquoi selon lui, Idrissa aurait gagné à rejoindre Sonko car étant la « locomotive de l’opposition » et non le contraire. Cette déclaration du président Idrissa Seck n’a pas tardé à faire réagir les populations et les politiques au Fouladou.



À en croire Sassoum Lèye Kouyaté, « Idrissa Seck est libre d’être candidat, mais nous n’avons pas à recevoir de conditions de qui ce soit. Et d’ailleurs, je précise que le Pastef est la locomotive de l’opposition et personne ne peut empêcher Ousmane Sonko d’être candidat en 2024. Ce n’est pas cet épiphénomène qui va nous empêcher ou nous barrer la route. »



En plus de cela, il soutient fortement : « et même le feuilleton politico-judiciaire ne peut empêcher Ousmane Sonko d’être candidat pour la présidentielle de 2024. »



Dans la même dynamique, il poursuit : « Macky Sall ne peut être candidat pour une troisième fois, cela signifie qu’il est en train de baliser le chemin pour Ousmane Sonko. En ce sens, il n’est train que de réciter l’article 27 de la constitution qui interdit à Macky Sall de se présenter pour un troisième mandat. »



Aussi, il soutient sans détours : « aujourd’hui, toute personne qui s’oppose à la candidature de Macky Sall pour un autre mandat ne signifie pas baliser le chemin à Ousmane Sonko. Cependant cette personne est là pour faire respecter la constitution du Sénégal limitant les mandats à deux. »



Revenant sur un éventuel compagnonnage, il rappelle :« le seul compagnonnage possible pour nous est que le président du parti rewmi Idrissa Seck soutienne la candidature d’Ousmane Sonko. Et l’inverse n’est pas imaginable. C’est pourquoi, tous les potentiels candidats doivent soutenir la candidature d’Ousmane Sonko et non le contraire. »



Abordant la question de la décision de ce dernier, il soutient que « la décision d’Idrissa Seck ne nous surprend pas. D’ailleurs, je pense que même Macky Sall s’attendait à une telle situation. Et sa candidature est une évidence à moins qu’il dissolve son parti dans l’Apr. Ainsi, tout sénégalais qui remplit les conditions peut être candidat, sauf Macky Sall. Ce dernier a déjà épuisé ses cartes. C’est pourquoi, je dis qu’Ousmane Sonko est l’unique candidat des sénégalais… »