Sort des migrants coincés au Niger : un plaidoyer auprès des autorités pour les assister.

Plusieurs migrants dont des sénégalais, sont abandonnés dans le désert du Niger, selon les témoignages. Ils se trouvent, présentement, dans la zone d'Assamaka. Ces ressortissants subsahariens ont été laissés à eux-mêmes après que nombre d’entre eux ont été libérés de prison. Commentant les difficultés auxquelles ils sont confrontés, le chroniqueurs de la « Dose matinale » de Dakaractu, de ce 24 juillet, a profité de l’émission pour faire un plaidoyer en leur faveur. Ils ont interpellé les autorités pour qu'elles leur porte assistance. Ces migrants avaient rejoint l'Algérie via la Mauritanie, le Maroc, le Mali, entre autres. Ils soutiennent avoir subi sur place un traitement inhumain et dégradant et appellent à l’aide pour rentrer au bercail.