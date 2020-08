Somone / Riposte contre la covid-19 : Les étudiants de Daust participent à l'effort de guerre avec des distributeurs de gel...

Vu le rythme de propagation de la maladie Covid19 les étudiants de Daust n'ont pas voulu être en reste dans la lutte contre cette pandémie. Ainsi 100 distributeurs de gel ont été mis en place. Ces distributeurs de gel automatiques créés par les étudiants du Dakar American University of Science and Technology de Somone dans le département de Mbour sont financés par l'ambassade d'Israël au Sénégal pour une valeur de 5 millions de nos francs. Une partie de ces gels sera envoyée dans les centres de traitement économique et l'autre aux différents partenaires pour le respect des mesures barrières. L'ambassadeur d'Israël n'a pas manqué de féliciter le Daust pour son esprit innovant et entreprenant avec l'impression 3D. Pour les responsables de Daust, l'Afrique a un challenge à savoir la multiplication des scientifiques pour répondre aux nombreux défis qui l'attendent...