Sommet UE - UA : un investissement de plus de 150 milliards d’Euros attendu pour des infrastructures en faveur du continent.

C’est un engagement de plus de 150 milliards d’euros que la stratégie globale d’investissement (Global Gateway) de l’Union Européenne (UE) compte dégager dans le cadre de son partenariat avec l’Afrique. C’est le tout premier plan régional déroulé 2 mois après le lancement de la stratégie.



L’annonce a été faite, ce 10 février, par la présidente de la commission de l’UE, Ursula Von Der Leyen reçue, à la mi-journée par le Chef de l’État, Macky Sall, par ailleurs, président en exercice de l’Union Africaine.



Ces financements seront concrétisés lors du sommet UE - UA prévu les 17 et 18 février prochain à Bruxelles.

Au delà des projets infrastructurels variés prévus à travers le financement décliné, d’autres instruments sont visés par cet investissement pour la relance économique. Il s’agit de la lutte contre la covid-19, la lutte contre le terrorisme, la transition énergétique, la transformation digitale, l’éducation, la jeunesse, l’immigration entre autres.



Dans sa déclaration, Ursula Von Der Leyen est revenue sur sa visite à l’Institut Pasteur et se réjouit des avancées du Sénégal dans la production de vaccins. Elle a aussi magnifié le sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations et a exprimé sa fierté d’être au Sénégal dans ces moments exceptionnels.