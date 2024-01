Sommet Italie-Afrique : "les plans dédiés à l'Afrique doivent faire l'objet de concertations préalables pour convenir des priorités" (Macky Sall)

Pour le chef de l'État Sénégalais, "aucun développement n'est possible sans infrastructures et pour l'Afrique tout est prioritaire. Je voudrais souligner ici la nécessité urgente d'instaurer un nouvel état d'esprit dans la coopération avec l'Afrique. Nous avons besoin comme l'ont rappelé certains de changer de logiciel en passant de la logique de l'aide à celle de l'investissement et des partenariats."

Il souhaite que les États européens changent de stratégie pour ce qui est de leur coopération avec l'Afrique. "Cela veut dire que les plans dédiés à l'Afrique doivent faire l'objet de concertations préalables pour convenir des priorités, des conditions et des modalités d'exécution de ces plans. Monsieur le vice -président, cela me paraît important! En outre, poursuit-il, si nous voulons abandonner les vieilles recettes qui ne marchent plus, il est de notre intérêt commun de lever les obstacles qui entravent la coopération et les partenariats avec l'Afrique", conseille le chef de l'État qui participe au Sommet Italie-Afrique qui s'est ouvert ce lundi à Rome.

Prenant part au Sommet Italie-Afrique, le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, est revenu sur les fondements de la coopération entre l'Italie et l'Afrique. "La thématique coopération, développement et infrastructures, qui ouvre nos travaux pour les cinq sessions, revêt une importance capitale pour l'Afrique. Je n'insisterai pas ici sur la pertinence de la coopération pour le développement mis sur le rôle fondamental des infrastructures comme base de tout processus de développement", a fait savoir le président Macky Sall lors de son discours devant le parlement italien.