« Le commissaire de l’AIBD est-il toujours en poste? », la question de Abdou Mbow au ministre de l’Intérieur

Le commissaire de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) n'est plus le même. Des changements récents sont intervenus dans le commandement de la Police nationale, notamment à la tête du commissariat spécial de l'AIBD.
Ainsi, le commissaire divisionnaire Waly Camara a été remplacé par le commissaire principal Mamadou Lamarana Diallo, qui était précédemment en poste à la tête du Service régional de sécurité publique de Saint-Louis.
À l'Assemblée nationale, le député Abdou Mbow a posé la question au ministre de l'Intérieur, Bamba Cissé, lors de l’examen du projet de budget du ministère de l'Intérieur : « le commissaire de l’AIBD est-il toujours en poste? »
