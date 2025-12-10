Détention de pièces d’identité et de passeports sénégalais par des étrangers : Les préoccupations de Tahirou Sarr

Le député Tahirou Sarr a interpellé le ministre Bamba Cissé ce matin sur les mesures à prendre pour préserver la nationalité sénégalaise, notamment concernant les milliers de pièces d'identité et de passeports détenus par des étrangers. Il a souligné l'importance de protéger l'identité nationale et de lutter contre le trafic d'identité.

En effet, selon Tahirou Sarr, la présence massive d'étrangers au Sénégal, avec des documents d'identité et des passeports sénégalais est problématique.



D’ailleurs, c’est un risque de spoliation de l'identité nationale et de fraude. Il faut donc renforcer la sécurité et la gestion des frontières.