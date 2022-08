Solution face aux klaxons assourdissants des camions de ramassage des ordures : UCG lance une musique de remplacement, la population salue l’initiative

Dans le cadre de l'exercice de sa mission consistant à faire la collecte des déchets, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG) a procédé, en cette matinée du 08 août 2022, au lancement de la phase test de remplacement du Klaxon par de la musique pour apporter une solution face aux klaxons assourdissants des camions qui font le ramassage des ordures.



En effet, cette initiative anti-klaxons consistant à éliminer l'utilisation abusive du klaxon est un test de remplacement du Klaxon par de la musique sise au quartier Sacré-Cœur 1 et 2, à compter de ce jour jusqu'au 10 septembre 2022.



Selon le Coordinateur Mass Thiam, il s'agit d'un test. « Donc quand on dit un test c'est donner aussi la voie aux citoyens. Si nous estimons que le test n'est pas concluant parce que par exemple les gens ne sont pas satisfaits où estiment que la musique n'est pas appropriée ou est trop forte, on sera bien obligé de l'adapter ou tout simplement de laisser tomber l'idée parce que c'est un test donc on va le faire pendant un mois et d'ici un mois on fera une évaluation ici c'est concluant, on pourra l'étendre à d'autres centres urbains en sensibilisant bien entendu les usagers. Et si on va dans des contrées comme Cambérène où tuba, où Tivaouane faudra aussi adapter le son au contexte religieux local » a t-il aussi déclaré