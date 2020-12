Société : En assistance aux populations impactées de Guédiawaye, la Senelec indemnise 71 sinistrés.

Les dysfonctionnements qui avaient détérioré nombre d'appareils auprès des populations de la commune de Wakhinane Nimzatt ( quartier Thione Samb, département Guédiawaye), viennent de connaître un dénouement heureux, même si depuis le début des incidents le 02 Novembre, la Senelec avait eu à assister les familles impactées.



C'est donc aujourd'hui, que le directeur général de la Senelec, Papa Demba Bitèye, s'est rendu dans la ville de Guédiawaye pour procéder à la cérémonie de remise de chèques et de matériel aux 71 familles sinistrées.



Cette cérémonie, présidée par le préfet de Guédiawaye, en présence du directeur Général de Senelec, du Maire de la ville de Guédiawaye Aliou Sall, a été l'occasion pour les représentants des associations de consommateurs, de magnifier la posture de la Senelec. En effet, dans le cadre de sa politique RSE, la Senelec s’est engagée à réparer tout dommage corporel ou matériel qu’elle aurait causé à des tiers (clients ou non clients de Senelec) du fait des perturbations enregistrées sur le réseau de distribution d’énergie électrique.



C'est pour cette raison qu'elle a, à l'occasion de cette journée de remise de chèques et de matériel, tenu à féliciter ces familles qui ont été patientes en attendant l'évaluation de la Senelec pour déterminer le montant à donner à chaque impacté pour les remettre dans leurs droits.



Cette journée de remise a été également marquée par la présence de la directrice générale de Amsa Assurance/ Sénégal, Mme Fatou Kiné Dieng qui fait partie des assureurs de la Senelec. Elle s'est réjouie de la diligence des différents services pour que ces familles retrouvent le sourire après un peu plus d'un mois d'inquiètude.

Par ailleurs, les autorités de la ville de Guédiawaye à l'image du maire Aliou Sall, ont axé leur discours sur "le comportement des populations qui ont, en toute responsabilité, utilisé la voie du dialogue basée sur une démarche de vérité pour arriver à ce jour mémorable...