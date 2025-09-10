Situation sanitaire de Farba Ngom / Cheikh Oumar Bachir Tall alerte le régime : « S’il meurt en prison, les conséquences seront énormes! »

Dans un discours traduit en langue wolof, Cheikh Oumar Bachir Tall, fils de la famille Oumarienne à Louga, s’est prononcé sur la situation du maire des Agnam, Farba Ngom. Ce dernier actuellement en prison est « malade avec une situation sanitaire incompatible avec le milieu carcéral », selon un rapport et un contre rapport d’expertise médicale.







Dans son message adressé principalement aux hautes autorités, le guide religieux alerte sur de potentielles conséquences qui pourraient être malheureuses pour toute la République : « le député Farba Ngom est gravement malade et les points médicaux l’ont confirmé. Si un événement malheureux intervient alors que l’alerte a été faite, les conséquences pourraient être fâcheuses », a souligné Cheikh Oumar Bachir Tall qui appelle les autorités à la retenue et à écouter ce plaidoyer.

