Situation sanitaire de Farba Ngom / Cheikh Oumar Bachir Tall alerte le régime : « S’il meurt en prison, les conséquences seront énormes! »

Dans un discours traduit en langue wolof, Cheikh Oumar Bachir Tall, fils de la famille Oumarienne à Louga, s’est prononcé sur la situation du maire des Agnam, Farba Ngom. Ce dernier actuellement en prison est « malade avec une situation sanitaire incompatible avec le milieu carcéral », selon un rapport et un contre rapport d’expertise médicale.
Dans son message adressé principalement aux hautes autorités, le guide religieux alerte sur de potentielles conséquences qui pourraient être malheureuses pour toute la République : « le député Farba Ngom est gravement malade et les points médicaux l’ont confirmé. Si un événement malheureux intervient alors que l’alerte a été faite, les conséquences pourraient être fâcheuses », a souligné Cheikh Oumar Bachir Tall qui appelle les autorités à la retenue et à écouter ce plaidoyer.
Dans son réquisitoire à l’endroit des dirigeants, Cheikh Oumar Bachir Tall évoque les liens étroits que les guides religieux ont toujours entretenus avec les prédécesseurs en passant par Senghor, Diouf, Wade jusqu’à Macky Sall : « Ils ont toujours gouverné dans la stabilité », a t-il précisé.
-
Crise dans le secteur du BTP : Les Travailleurs de CDE lancent un appel au Gouvernement pour sauver l'entreprise
-
Attaque Israélienne à Doha : Le Sénégal condamne les agressions et appelle à une médiation
-
Le pétrole grimpe, alimenté par les tensions géopolitiques
-
"Bloquons tout": plusieurs milliers de manifestants à Marseille
-
Mbour : le vigile vole œufs, cigarettes et raisins et agresse son patron, deux ans de prison requis