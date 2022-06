Situation politique : La plateforme des femmes cadres de Benno s’invite dans le débat.

Le contexte socio-politique ne donne pas le choix aux différentes structures de la coalition Benno Bokk Yakaar. C’est à la plateforme des femmes leaders de sortir de son mutisme et d’adresser un message d’apaisement à la population sénégalaise. Ce mardi, elles étaient plus d’une centaine à venir de toutes les régions du pays pour se réunir au siège de l’Alliance pour la république, adopter et adresser un message devant la presse pour que l’opinion connaisse sa position par rapport à la situation politique.



La plateforme a d’abord tiré sur les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi qui sont depuis quelque temps dans une démarche de confrontation avec le pouvoir en place.



Selon la plateforme des femmes cadres, Yewwi Askan Wi doit respecter les institutions et ses décisions. Mais également à ne pas inviter les jeunes à se livrer à des combats sans issue. Par rapport à la sortie de l’ancienne présidente du Conseil économique social et environnemental, Aminata Tall, la plateforme des femmes cadres de Benno regrette et l’appelle à la raison.



Pour le moment, c’est un seul mot d’ordre qui est donné par les femmes cadres : Aller efficacement vers les élections législatives et disposer in fine, d’une majorité confortable à l’Assemblée nationale...