Situation de La Poste : « On ne peut pas laisser chaque DG faire ce qu’il veut » (Macky Sall)

La situation de Poste s’est invitée dans le discours du président de la République lors de la présentation des cahiers de doléances des centrales syndicales, ce mardi 4 mai 2022. Macky Sall s’est offusqué de la gestion tant dénoncée par les syndicalistes du Dg. Selon lui, « La Poste est une entreprise en difficulté. Elle a plus de 5.000 emplois. Comment peut-on sauver une telle entreprise? Il y a des choses qui ne sont pas possibles. L’État ne peut pas payer des salaires pour des gens qui ne travaillent pas. Il y a eu un reliquat de 12 milliards la semaine dernière. C’est une perfusion continue. Il faut une restructuration qui est inévitable si nous voulons sauver l’essentiel »En guise de solution, le président de la République évoque deux sorties de crise qui sont : « primo, la recapitalisation de la société et un plan social pour rendre viable La Poste afin qu'elle continue d’assurer sa mission de service. » Car dénonce-t-il, « on ne peut pas laisser chaque DG faire ce qu’il veut. Le recrutement doit être contrôlé », prévient le président de la République.