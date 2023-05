Situation de La Poste : « La responsabilité de l’État est en premier chef celle du président de la République » (Syndicaliste)

La situation de La Poste refait encore débat. Le secrétariat du comité sectoriel poste du syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications semble ramer à contre-courant du président de la République.



Dans un communiqué qui nous est transmis, les syndicalistes accusent l'Etat d'être à l’origine de cette situation que vit La Poste. « Le Président Macky Sall a une nouvelle fois étalé son pessimisme quant à l’avenir de l’entreprise. La responsabilité de l’État est en premier chef celle du Président, qui nomme les directeurs généraux qu’il dénigre avec autant d’aisance, ne peut absolument pas être dissimulée.



Cependant, les syndicalistes fustigent les propos du président de la République qui considèrent qu’ils résonnent encore comme un châtiment chez les travailleurs de La Poste déconcertés par autant d’apathie et de détachement sur une question aussi importante pour le Sénégal et les Sénégalais.



Ainsi, selon le texte, les travailleurs, par leurs représentants, tiennent à déplorer le manque de considération et l’atteinte répétée à leur honneur alors qu’ils ne sont en rien responsables de la situation difficile qu’ils vivent et affrontent avec leurs familles dans la dignité.



« Nous insistons sur le fait que La Poste ne souffre que des effets de la gouvernance irresponsable dont elle fait l’objet depuis plus de 11 ans sans que l’État ne daigne y mettre un terme (aucun corps de contrôle n’a été à La Poste ces quinze (15) dernières années) » regrette le texte.