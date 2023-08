Situation carcérale d’Ousmane Sonko : Le groupe parlementaire de Yewwi exige sa libération et accuse le régime pour ce qui adviendra

Devant l'alarmante dégradation de l’état de santé d’Ousmane Sonko, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi (YAW) exige sa libération immédiate et inconditionnelle et tiendra Macky Sall comme unique responsable de tout ce qui arrivera au Président Ousmane Sonko.



Ainsi, le groupe parlementaire dénonce « le jusqu'au-boutisme, l'autisme et l'apathie du régime de Macky Sall qui a fini de transformer le Sénégal en une sorte de goulag sahélien où le militantisme dans l'opposition est devenu un crime et les combats démocratiques sont assimilés à du terrorisme. Cette terreur judiciaire et policière instrumentalisée par le régime a produit comme triste record la détention de plus de 1000 prisonniers politiques et d'opinion dont le seul tort est de s'opposer à la politique désastreuse du gouvernement en place » lit-on dans le communiqué transmis à la presse.







« Hommes politiques, activistes, artistes, journalistes, pêcheurs, agriculteurs, éleveurs, entrepreneurs, ouvriers, artisans, étudiants, avocats, médecins, jeunes, femmes : aucune catégorie n'est épargnée par la frénésie inquisitoire et le zèle répressif d'un régime impopulaire et incompétent angoissé par la perte prochaine du pouvoir et des privilèges et sinécures qui y sont associés » se désole Birame Souleye Diop et ses camarades députés de la 14ème législature.



Ainsi, la dissolution du parti « Pastef-Les patriotes » est considérée comme « arbitraire » et orchestrée par « le chef de l'APR », « la mode des barricades par la gendarmerie des sièges des partis d'opposition (PUR, PRP, GP), le bâillonnement de la presse, le Sénégal subit une dégringolade démocratique inédite et inouïe depuis son indépendance » regrette le communiqué.



Pour préserver la « démocratie en peril, la république en danger et l'Etat de droit, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi appelle tout le peuple sénégalais à faire bloc pour exiger la libération immédiate et sans condition du Président SONKO et de tous les détenus politiques et d'opinion » conclut le communiqué.