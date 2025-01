Sinthiang Faraba (Kolda) : une femme victime d'agression au couteau…

Une femme mariée du nom de Aissatou D a été victime d'agression au couteau au crépuscule de ce mardi 1ᵉʳ janvier 2024. Ainsi, elle a été atteinte à l'avant-bras et à l'omoplate. D'ailleurs , elle s'en est tirée avec de la chance puisque l'agresseur l'a menacée de mort si elle révèle son identité.



Pour rappel, les faits se sont déroulés au quartier sinthiang Faraba dans la commune de Dioulacolon (Kolda). En effet, cette dame était venue puiser de l'eau pour sa consommation domestique. Et c'est en rentrant chez elle qu'elle a été violemment agressée. À la suite de cela, elle s'est débattue pour crier au secours et se tirer des griffes de son bourreau. C'est à cet instant que l'agresseur a pris la poudre d'escampette. En ce sens, le mari et les voisins tenteront de le rechercher sans succès…



Ces habitations sont à la périphérie du quartier où se pose la question de la sécurité publique. À cela, il faut ajouter l'absence d'éclairage public. C'est pourquoi il est urgent aujourd'hui que les autorités pensent à l'extension de l'électricité pour la sécurité des personnes et des biens